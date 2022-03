Ukraine-Krieg : Baerbock in Notunterkunft: Furchtbares Leid

Die Außenministerin trifft in Hannover Flüchtlinge aus der Ukraine. Nach den Gesprächen mit vielen Kindern und Müttern zeigt sie sich tief bedrückt. Zeitgleich ist Annalena Baerbock beeindruckt von der Hilfe vor Ort und appelliert an ihre Kollegen in Europa.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat sich nach einem Treffen mit Flüchtlingen aus der Ukraine in Hannover tief bedrückt gezeigt und einen Hilfsappell an alle EU-Staaten gerichtet. Auf den wenigen Quadratmetern sei das furchtbare Leid durch den unglaublichen Krieg deutlich geworden, den der russische Präsident über Millionen von Menschen gebracht...

