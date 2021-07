Grünen-Kanzlerkandidatin : Baerbock verteidigt Buch und greift Union an

Annalena Baerbock verabschiedet sich mit Angriffen auf die Union in den Sommerurlaub und verteidigt erneut ihr Buch. Die Mehrheit der Wahlbürger findet, die Grünen hätten lieber mit Robert Habeck in die Wahl ziehen sollen.

Berlin | Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, hat ihr Buch erneut verteidigt und die Union scharf für deren inhaltliche und personelle Aufstellung im Bundestagswahlkampf angegriffen. Gleichzeitig wurden am Samstag weitere Passagen aus Baerbocks Buch bekannt, die in ähnlicher Formulierung in einer anderen Veröffentlichung bereits aufgetaucht ...

