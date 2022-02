Politik : Bätzing sieht Woelkis Rückkehr kritisch

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hat sich kritisch zu der für den 2. März geplanten Rückkehr des Kölner Kardinals Rainer Maria Woelki an die Spitze des Erzbistums Köln geäußert. Es gehe „ein kritischer und sorgenvoller Blick nach Köln, ob dort ein echter Neuanfang gelingen kann. Den brauchte es, um die Krise, die dort entstanden ist, auch zu überwinden“, sagte Bätzing.

Der Limburger Bischof äußerte sich am Samstag in einer Pressekonferenz zum Abschluss der Synodalversammlung der katholischen Kirche in Frankfurt am Main. Auch die Präsidentin des Zenralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp, sagte, sie schätze die Situation in Köln als „kritisch“ ein. Woelki befindet sich derzeit in einer fünfmonati...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.