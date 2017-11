Leitantrag für SPD-Parteitag : Basis statt Basta

vergrößern 1 von 1 Foto: Wolfgang Kumm 1 von 1

von Tobias Schmidt

erstellt am 06.Nov.2017 | 20:55 Uhr

Als eine Lehre aus dem Wahldesaster vor gut sechs Wochen will SPD-Chef Martin Schulz die Mitglieder stärker einbinden, um die Partei zu erneuern und wieder aufzurichten: Mehr Basis statt Basta-Politik. Seine spannendste Idee: Der Parteichef – oder die Parteichefin – soll ab 2019 per Urwahl bestimmt werden, bislang galt dies nur für den Kanzlerkandidaten.

„Viele Mitglieder beklagen seit Jahren, dass sie nicht ernstgenommen werden und bei Personalentscheidungen nichts zu sagen haben“, begründet Schulz gestern seinen Vorstoß, will als Freund der Basis wieder in die Offensive kommen, vom Parteichef auf Abruf zum Vorsitzenden der Herzen werden. Die Initiative – ein Warnsignal an seine internen Herausforderer, allen voran Partei-Vize Olaf Scholz aus Hamburg, der über weniger Rückhalt verfügt? Der Versuch eines Befreiungsschlages gar, um die Personaldebatten zu stoppen?

Ob es gelingt, ist fraglich. In der Präsidiumssitzung gab es Gegenwind. Generalsekretär Hubertus Heil verwies auf rechtlich sensible Fragen. „Wir müssen uns das noch mal genau anschauen“, räumt Schulz im Anschluss ein. Rückendeckung erhält er aber aus dem mächtigen Landesverband Nordrhein-Westfalen: „Ich persönlich bin immer dafür, ‚Basis statt Basta‘ zu stärken“, erklärte NRW-SPD-Landeschef Michael Groschek. „Denn das Basta hat nicht immer die besten Entscheidungen in den letzten Jahre getroffen.“

„Ich trete an“, bekräftigt Schulz gestern jedenfalls mit Blick auf den Parteitag im Dezember, wo er – zunächst ohne Mitgliederbefragung – im Amt des Vorsitzenden wiedergewählt werden will. Für den Parteitag präsentierte Schulz gestern vor der Hauptstadtpresse im Willy-Brandt-Haus den Entwurf eines Leitantrags. Und der beginnt mit einer schonungslosen Analyse und Selbstabrechnung: „Nicht die Medien, nicht die Demoskopen und auch nicht die politischen Gegner sind schuld an unserer Wahlniederlage“, ist dort zu lesen. „Der Kanzlerkandidat und die gesamte SPD haben diese Wahl verloren.“ Es sei einfach nicht gelungen, „eine positive und glaubwürdige Vision für eine gute Zukunft und den Zusammenhalt der Gesellschaft zu vermitteln“.

Nicht mehr die vermeintliche Streitverweigerin und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird zum Sündenbock gemacht, sondern Schulz zieht sich den Schuh selbst an. Wie will er seine Partei erneuern, welche Richtung gibt er vor? Hier bleibt Schulz noch in der Defensive, formuliert im Leitantrag lediglich vier Hauptfragen für die programmatische Neuausrichtung und Profilschärfung.

Während der Vorsitzende noch Ideen sammelt, preschen andere längst vor. Vor allem Olaf Scholz mit der Forderung nach einem Mindestlohn von zwölf Euro und Partei-Vize Ralf Stegner mit dem Ruf nach dem Linksruck.