Pressekonferenz : Bayerns Ex-Justizminister Sauter gibt alle Parteiämter ab

In der Maskenaffäre der Union hat ein weiterer Politiker Konsequenzen gezogen. Seine Mitgliedschaft in der Landtagsfraktion lässt Alfred Sauter ruhen. Die CSU-Spitze plant „harte Regeln“.

München | In der Maskenaffäre der Union hat der ehemalige bayerische Justizminister Alfred Sauter alle Parteiämter abgegeben. Dazu zählen insbesondere seine Sitze in CSU-Vorstand und -Präsidium, der Vorsitz der CSU-Finanzkommission sowie der CSU-Kreisvorsitz Günzburg. Das teilte Sauter am Sonntag mit. Zugleich teilte er mit, dass er seine Mitgliedschaft in d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.