Abschiebefrist verpasst : Behördenpanne verhinderte Abschiebung von Hamburg-Attentäter

Das habe das Amt auf «Spiegel»-Anfrage eingeräumt, schrieb das Blatt. Der in den Vereinigten Arabischen Emiraten geborene Palästinenser hatte dem Bericht zufolge in Norwegen einen Asylantrag gestellt. Nach Regeln des sogenannten Dublin-Systems hätte er deshalb unmittelbar zurückgeschickt werden können. Nachdem aber die Frist für ein Rücknahme-Ersuchen versäumt worden war, hätten sich die norwegischen Behörden geweigert, den Mann zurückzunehmen. Somit sei Deutschland zuständig gewesen, hieß es. Das Bamf kündigte auf dpa-Anfrage eine schriftliche Stellungnahme an.

von dpa

erstellt am 01.Aug.2017 | 15:35 Uhr