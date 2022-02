Politik : Beratungen zu Corona-Kurs: Neue Verordnung erwartet

Das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie in Niedersachsen steht einmal mehr im Mittelpunkt der Landtagsberatungen. Bei der Landtagssitzung am Mittwoch (10.00 Uhr) ist eine Unterrichtung durch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) vorgesehen. Am Mittwoch wird ebenfalls eine neue Corona-Verordnung erwartet, die dann von Donnerstag an gelten soll. Darin sind etwa gelockerte Kontaktbeschränkungen für geimpfte und genesene Menschen vorgesehen. In einem zweiten Schritt Anfang März sind weitere Lockerungen geplant, dann sollen etwa auch nicht gegen das Coronavirus geimpfte Menschen mit einem negativen Test wieder ins Restaurant gehen können.

