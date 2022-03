Flucht aus der Ukraine : Bereits mehr als 1,5 Millionen Ukraine-Geflüchtete

Der Flüchtlingsstrom aus der Ukraine reißt nicht ab: Täglich werden es mehr, die das Kriegsland verlassen können. Kanzler Scholz lobt die europäische Einigkeit. Doch es gibt auch Kritik.

Nach mehr als einer Woche Krieg fliehen immer mehr Ukrainer aus ihrer Heimat - vor allem in EU-Länder. Nach aktuellen Schätzungen der UN-Flüchtlingshilfsorganisation UNHCR sind bereits 1,5 Millionen vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine geflohen. „Dies ist nun die am schnellsten wachsende Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg“, teilte d...

