Ukraine : Bericht: Bundeswehr plant Verstärkung für Nato-Partner

Nach der russischen Invasion in die Ukraine will nach einem Medienbericht Deutschland Waffen, Soldatinnen und Soldaten zur Verstärkung an die Nato-Ostgrenze schicken.

Die Bundeswehr plant einem „Spiegel“-Bericht zufolge, der Nato zusätzliche Soldaten und Waffensysteme zur Verstärkung der Ostflanke anzubieten. Zeitnah könne eine Infanterie-Kompanie - rund 150 Soldaten mit einem guten Dutzend „Boxer“-Radpanzern - verlegt werden, berichtet das Magazin. Die deutschen Soldaten könnten sich einem französischen Gefechtsver...

