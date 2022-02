Politik : Bericht: CDU-Fraktionschef fordert Kurswechsel von Schwesig

Der Chef der CDU-Fraktion im Schweriner Landtag, Franz-Robert Liskow, fordert von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) einen Kurswechsel gegenüber Russland. „Wir halten die Landesregierung für getrieben, da sie offenbar erst unter dem Druck aus Berlin ihre Position geändert hat. Glaubwürdig kann das Agieren der Landesregierung erst dann werden, wenn sie nun auch konkrete Konsequenzen zieht“, sagte Liskow der „Welt“.

Als Reaktion auf die Lage in der Ukraine und den daraus folgenden Stopp der Zertifizierung der deutsch-russischen Pipeline Nord Stream 2 durch die Bundesregierung sieht der CDU-Politiker zudem keine Zukunft für den Russlandtag im Nordosten: „Die Landesregierung darf den Russlandtag in Mecklenburg-Vorpommern in der bisher geplanten Form nicht wieder sta...

