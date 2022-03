20 Cent je Liter? : Bericht: Regierung prüft Tank-Rabatt für Autofahrer

Christian Lindner (FDP) will Tanken wieder deutlich günstiger machen. Einem Medienbericht zufolge prüft der Finanzminister einen Rabatt für Autofahrer, der die Spritpreise wieder unter zwei Euro fallen lassen könnte.

Unter anderem der Krieg in der Ukraine sorgt dafür, dass die Spritpreise seit Tagen scheinbar unaufhaltsam in die Höhe steigen. Damit soll jetzt Schluss sein. Laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung wird von Finanzminister Christian Lindner (FDP) ein Tankrabatt geprüft, allerdings wurde dies in Regierungskreisen zunächst nicht bestätigt. Wie die Zeitung ...

