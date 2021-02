Krise in Myanmar : Berichte: Klage wegen Hochverrats gegen Aung San Suu Kyi

Bei einer Verurteilung könnten der Nobelpreisträgerin 20 Jahre Haft oder sogar die Todesstrafe drohen. Nach dem Putsch geht die neue Militärführung auch gegen Politiker der entmachteten Regierung vor.

Naypyidaw | Die neue Militärführung in Myanmar will die Nobelpreisträgerin und bisherige Regierungschefin Aung San Suu Kyi Berichten zufolge wegen Hochverrats anklagen. In sozialen Netzwerken schrieben zahlreiche Beobachter, dies hätten die Streitkräfte entschie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.