Corona-Pandemie : Betriebsärzte stehen für Impfungen „in den Startlöchern“

Mobile Teams in Altenheimen machten den Anfang, es folgen Impfzentren und Arztpraxen. Nun wollen auch die Betriebsärzte beim Impfen gegen das Coronavirus einsteigen.

Berlin | Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger fordert, die Betriebsärzte rasch in die Corona-Impfungen einzubeziehen. „Die Politik ist jetzt gefordert, so rasch wie möglich die letzten Voraussetzungen zu schaffen und dafür zu sorgen, dass Impfdosen in ausreichender Menge auch für die Betriebsärzte zur Verfügung gestellt werden„, sagte Dulger der „Rheinischen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.