US-Diplomatie : Biden besucht Europa - erste Auslandsreise als US-Präsident

Als der Besucher noch Donald Trump hieß, hielten viele Staats- und Regierungschefs in Europa den Atem an. Unter Präsident Joe Biden wollen die USA wieder mit ihren Verbündeten zusammenarbeiten.

Washington | Bei seiner ersten Auslandsreise als US-Präsident kommt Joe Biden heute nach Europa. Der Präsident und die First Lady Jill Biden brechen am Morgen in Washington auf - nach der Ankunft am Abend treffen sie zunächst mit US-Soldaten in der Grafschaft Suffolk in Großbritannien zusammen. Biden ist seit Januar Präsident, wegen der Corona-Pandemie hatte er...

