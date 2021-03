Einmischung in die US-Wahl : Biden droht Putin: „Er wird einen Preis bezahlen“

US-Präsident Biden wird in einem Interview gefragt, ob er Kremlchef Putin für einen „Killer“ halte. Seine Antwort fällt deutlich aus. Die Spannungen zwischen Washington und Moskau steigen.

Washington | Nach vernichtender Kritik von US-Präsident Joe Biden an Kremlchef Wladimir Putin eskaliert der Streit zwischen Washington und Moskau. Biden antwortete in einem ausgestrahlten Interview des Senders ABC auf die Frage, ob er denke, dass Putin ein „Killer“ sei: „Das tue ich.“ Der US-Präsident löste damit sofort Kritik in Moskau aus. „Biden hat mit sein...

