Pressekonferenz im Weißen Haus : Biden verdoppelt Ziel: 200 Millionen Impfungen in 100 Tagen

Erstmals seit seinem Einzug ins Weiße Haus stellt sich Joe Biden ausführlich Fragen von Journalisten. Zur Impfkampagne verkündet er ehrgeizige Ziele. Beim Thema Migration schaltet er auf Angriff.

Washington | Präsident Joe Biden hat sein Ziel für die laufende Corona-Impfkampagne in den USA verdoppelt: In den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit sollen 200 Millionen Impfungen verabreicht werden. Vorwürfe im Zusammenhang mit der zunehmenden Zahl von Migranten an der Südgrenze der USA wies der Demokrat bei seiner ersten formellen Pressekonferenz im Weißen Haus...

