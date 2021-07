US-Präsident : Biden wegen Wahlrechtsverschärfung: „Schämt Ihr Euch nicht?“

Viele republikanische Bundesstaaten wollen vor allem Angehörigen von Minderheiten den Urnengang erschweren. Präsident Biden sieht die Demokratie in Gefahr - und teilt gegen Vorgänger Trump aus.

Philadelphia | Unamerikanisch, undemokratisch und unpatriotisch - so beschreibt US-Präsident Joe Biden die von Republikanern in vielen Bundesstaaten angestoßenen Verschärfungen des Wahlrechts. Diese seien ein „Angriff auf die Demokratie“, warnte Biden. Das Ziel der Gesetze sei es, dass immer weniger Menschen wählten, sagte er in einer Rede in Philadelphia im Bund...

