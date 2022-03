Politik : Bislang 140 Ukraine-Flüchtlinge in Bremen registriert

Seit Kriegsausbruch sind rund 140 Flüchtlinge aus der Ukraine in Erstaufnahmeeinrichtungen in Bremen registriert worden. Davon seien etwa 60 bei Freunden und Bekannten untergekommen, sagte der Sprecher der Sozialbehörden, Bernd Schneider. Bremen richtet sich auf weitere Ankünfte ein, vorsorglich wurden bereits 2500 Matratzen gekauft.

„Es sind fast durchweg Frauen und Kinder, die in Bremen ankommen“, sagte die Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) am Donnerstag. Rund 40 Prozent von ihnen seien minderjährig. Die meisten würden mit privaten Fahrzeugen abgeholt und in die Erstaufnahme gebracht. Die Aufnahmeeinrichtungen des Landes und der Stadt Bremen mit ihren rund 5400 Plätzen sind z...

