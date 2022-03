Politik : Bislang 286 Ukrainer in Landesaufnahmebehörde angekommen

286 Menschen aus der Ukraine sind seit Beginn des Krieges bis Donnerstagmorgen in der Landesaufnahmebehörde in Niedersachsen eingetroffen. Das teilte eine Sprecherin des Innenministeriums auf dpa-Anfrage mit. Sie wies darauf hin, dass das Meldeverfahren aber derzeit angepasst werde und Korrekturen möglich seien. Die Zahl der tatsächlich in Niedersachsen angekommenen Ukraine-Flüchtlinge dürfte noch deutlich höher liegen, weil Menschen auch etwa bei Verwandten oder Freunden unterkommen.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.