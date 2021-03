Proteste nach Putsch : Bislang blutigster Tag in Myanmar - Kriegsrecht

In Myanmar geht es wieder brutal zu: Berichten zufolge hat es in den vergangenen Tagen dutzende Tote gegeben. In Teilen von Yangon herrscht das Kriegsrecht.

Rangun | Die Lage in Myanmar spitzt sich nach dem brutalen Durchgreifen der Einsatzkräfte gegen Demonstranten vom Wochenende weiter zu. Schätzungen der Gefangenenhilfsorganisation AAPP und lokalen Medien zufolge sollen Militär und Polizei allein am Sonntag mehrere Dutzend Menschen getötet haben. AAPP sprach von mindestens 38 Opfern, viele Beobachter beziffe...

