Ukraine-Krieg : Bislang rund 150 Ukraineflüchtlinge in Lübeck registriert

In Lübeck haben sich bislang etwa 150 Geflüchtete aus der Ukraine registrieren lassen. Man gehe aber davon aus, dass viele weitere Menschen Zuflucht in privaten Haushalten, bei Freunden und Verwandten gefunden haben, so dass die Zahl höher sei, teilte die Hansestadt Lübeck am Freitag mit. Aktuell bereite sich die Stadt auf die Ankunft weiterer Flüchtlinge vor.

„Die Bilder aus der Ukraine erschüttern uns alle zutiefst”, sagte Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) am Freitag. „Es gilt jetzt alles Notwendige und Mögliche zu unternehmen, um den vor dem Krieg Flüchtenden Unterkunft und Hilfe anzubieten. Das wird vermutlich eine größere Herausforderung, als die Flüchtlingshilfe, die wir zusammen bereits 2015 einmal bew...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.