Politik : Bistum: Keine Kündigung mehr wegen sexueller Orientierung

Das Ruhrbistum hat seinen Beschäftigten zugesichert, dass niemand mehr arbeitsrechtliche Probleme oder eine Kündigung wegen seiner privaten oder sexuellen Orientierung befürchten muss. Das gelte für homosexuelle Ehen, wiederverheiratete Geschiedene oder Partnerschaften ohne Trauschein, teilte das Bistum am Montag mit. Das Bistum veröffentlichte einen entsprechenden Brief, den Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck und der Essener Generalvikar Klaus Pfeffer an die rund 3800 Religionslehrer, Verwaltungs- und Erwachsenenbildungsmitarbeiter in seinem Bistum geschickt habe.

Betroffene seien wegen der arbeitsrechtlichen Vorgaben für den kirchlichen Dienst teilweise zu „unwürdigen Lebensweisen“ gezwungen gewesen, um Sanktionen zu vermeiden. „Unsere Kirche hat hier menschliches Leid verursacht und Schuld auf sich geladen“, heißt es in dem Brief. Das Ruhrbistum verzichte schon seit längerer Zeit in seinem Gebiet darauf, die b...

