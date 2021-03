Tote bei Polizeigewalt : Blutvergießen ohne Ende in Myanmar

Kaum ein Tag vergeht ohne neue Horrormeldungen über Polizeigewalt in Myanmar. Die Zahl der Toten steigt immer weiter. Aber die Gegner der Generäle geben nicht auf.

Naypyidaw | Einen Monat nach dem Beginn der Proteste gegen den Putsch in Myanmar geht die Polizei weiter mit massiver Gewalt gegen Demonstranten vor. In verschiedenen Landesteilen schossen Sicherheitskräfte am Mittwoch erneut mit scharfer Munition und töteten mindestens zehn Menschen, wie lokale Medien und Augenzeugen berichteten. In sozialen Netzwerken kursie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.