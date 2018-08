Leserdiskussion : Böswillige Aktivitäten Russlands

Europaweit gefragte Expertin möchte mit Lesern über die russische Außenpolitik und den Einfluss des Kremls auf die USA diskutieren

von Michael Seidel

27. August 2018, 05:00 Uhr

Amerikanische Ermittler sind sich im Gegensatz zu Präsident Donald Trump sicher, dass es russische Einmischungsversuche in den US-Wahlkampf 2016 gab. Doch auch jenseits des US-Wahlkampfs gilt gezielte Desinformation mit Hilfe des Internets und diverser Medien als zentraler Bestandteil heutiger hybrider Kriegsführung.

Carlos Rosillo

Die amerikanische Wissenschaftlerin Dr. Alina Polyakova gilt als ausgewiesene Expertin für europäische Politik, Rechtspopulismus und russische Außenpolitik. Sie ist Forschungsgelehrte an verschiedenen US-Einrichtungen, derzeit forscht und lehrt sie als David M. Rubinstein Fellow an der Denkfabrik Brookings Institution sowie an der Paul H. Nutze School of Advanced International Studies der Johns Hopkins University. Ihr Buch „Die Trojanischen Pferde des Kreml“ machte weltweit Furore.

Gemeinsam mit dem US-Generalkonsulat Hamburg ist es unserer Zeitung gelungen, die europaweit gefragte Expertin Dr. Alina Polyakova für eine Veranstaltung im medienhaus:nord zu gewinnen. Am 4. September wird Dr. Polyakova zu ihren Forschungsergebnissen referieren und sich anschließend einer Diskussion mit Chefredakteur Michael Seidel stellen.

Frau Polyakova, Sie sind im Auftrag des US-Außenministeriums als sogenannte unabhängige Expertin unterwegs. Wie unabhängig kann man sein, wenn man im Auftrag einer Administration unterwegs ist?

Polyakova: Intellektuelle Unabhängigkeit hat für Forscher höchste ethische Priorität. Weder das US-Außenministerium noch irgendeine andere Organisation weist mich in irgendeiner Form an, bestimmte Aussagen zu treffen. Meine Ansichten sind meine eigenen und geben nicht die Meinung der US-Regierung oder anderer Organisationen wieder.

Nicht erst in jüngster Zeit warnen Sie die westeuropäischen Regierungen vor den „Trojanischen Pferden des Kreml“ und werben für klare Abgrenzung gegen das autokratisch regierte Russland. Widerspricht das nicht der Linie des Präsidenten, der jüngst auf Annäherung setzte?

Zunächst einmal mache ich keine Lobbyarbeit für eine bestimmte Politik. Ich bin Wissenschaftlerin und keine Lobbyistin. Ich werde nicht dafür bezahlt, bestimmte Positionen zu empfehlen. Meine Ansichten basieren auf meiner Forschung und meinen Analysen. Davon abgesehen ist es wichtig, sich die Arbeit der Regierung Trump zum Thema Russland anzuschauen. Sie werden feststellen, dass diese seit dem Amtsantritt von Präsidenten Trump aufgrund der böswilligen Aktivitäten Russlands gegen die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten eine Politik der Abschreckung mit zunehmend schärferen Sanktionen gegen Russland verfolgt hat.

Der deutschsprachige Branchendienst Heise Online konstatierte, Sie würden Russland Mechanismen vorwerfen, die der Westen – allen voran die USA – jahrzehntelang wie selbstverständlich im Ostblock und auch anderen Weltregionen anwendeten: Mit viel Geld und NGO „bunte Revolutionen“ fördern, Regime destabilisieren, um das westliche Demokratiemodell zu exportieren. Was setzen Sie diesem Vorwurf entgegen?

Dieses Argument der „moralischen Äquivalenz“ wird häufig angeführt. Im Gegensatz zu Russland oder China verfolgt die US-Regierung mit der finanziellen Unterstützung zivilgesellschaftlicher Gruppen in verschiedenen Ländern aber keine bösartigen Ziele, sondern möchte ihnen ermöglichen, sich für die Förderung der Demokratie einzusetzen. Die Behauptung, dass die sogenannten Farbrevolutionen in irgendeiner Weise von westlichen Regierungen oder Behörden gesteuert wurden, ist absolut falsch. Diese Sichtweise blendet die Wünsche der Menschen in diesen Ländern aus, die für ihre eigenen Interessen und Überzeugungen auf die Straße gegangen sind.

Sie sagen, rund 50 Prozent dieser Eliten würden nach Russland zurückkehren, wenn sich politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen änderten. Wie valide ist diese Zahl – oder ist hier eher der Wunsch Vater des Gedankens?

Ich weiß nicht, woher dieses Zitat stammt, und ohne die Quelle des Zitats zu kennen, kann ich diese Frage nicht beantworten. Ich kann mich nicht erinnern, diese Aussage gemacht zu haben.

Eines Ihrer Spezialgebiete ist das Aufkommen neu-rechter Bewegungen in Europa – aus Ihrer Sicht hauptsächlich Ergebnis russischer Propaganda, Finanzierung und Unterwanderung. Welche Belege können Sie für diese „leninsche Unterwanderungsstrategie“ anführen?

Das entspricht ganz und gar nicht meiner Sicht – Russland ist nicht für den Aufschwung rechtsgerichteter Politik in Europa verantwortlich. Das zu behaupten, folgt der gleichen falschen Logik wie die Aussage, der Westen sei verantwortlich für Farbrevolutionen oder andere demokratische Bewegungen. Diese Logik untergräbt und delegitimiert die realen Sorgen und Wünsche der Menschen, die an solchen Bewegungen beteiligt sind.