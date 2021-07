Brasilianischer Präsident : Brasilianischer Präsident für mögliche Notoperation verlegt

Bolsonaro hatte zunächst über anhaltenden Schluckauf geklagt. Die Ursache dafür könnte doch ernster sein als ursprünglich gedacht.

Brasília/São Paulo | Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro ist für eine mögliche Notoperation in die Millionemetropole São Paulo verlegt worden. Bolsonaro kam in São Paulo an, wie im brasilianischen Fernsehen zu sehen war. Ein Krankenwagen brachte ihn in das „Hospital Vila Nova Star“. Am Nachmittag hatte ein Krankenwagen den Staatschef vom Militärhospital in Brasília zum...

