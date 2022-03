Pandemie : Bremen verlängert Corona-Regeln bis Anfang April

Die aktuellen Corona-Regeln im Land Bremen werden bis zum 2. April gelten. Das hat der Senat am Dienstag beschlossen, wie der Sprecher des Gesundheitsressorts mitteilte. Damit gilt in vielen Einrichtungen weiter die 3G-Regel, Zutritt haben also Geimpfte, Genesene und Menschen mit negativem Corona-Testergebnis. In Clubs und Diskotheken gilt weiter 2G-plus, das heißt Besucherinnen und Besucher müssen geimpft oder genesen sein und brauchen zusätzlich einen negativen Test. Bei Menschen mit Booster-Impfung entfällt die Testpflicht. Mit der Verlängerung der Maßnahmen bleibt auch die Maskenpflicht etwa im Einzelhandel bis Anfang April bestehen.

Auch andere Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern, Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen haben angekündigt, die Corona-Regeln zu verlängern. Hintergrund ist ein Entwurf der Bundesregierung, der vom 20. März an nur noch wenige allgemeine Schutzregeln vorsieht. Um Regelungs- und Schutzlücken zu vermeiden, sieht der Entwurf eine zweiwöchige Übergangsz...

