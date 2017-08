Fast jeder Dritte : Briefwahl immer beliebter - Gefahr für die Demokratie?

Fast jeder dritte Wähler in Deutschland will bei der Bundestagswahl im September seine Stimme per Briefwahl abgeben. Eine INSA-Umfrage habe ergeben, dass dies 30 Prozent derjenigen vorhaben, die sich an der Wahl beteiligen wollen, schreibt die «Bild»-Zeitung.