EU-Austritt am 31. Oktober : Britischer Minister Gove: Gefahr des Chaos-Brexits steigt

Die britische Regierung hält am 31. Oktober als Datum für den EU-Austritt fest - notfalls auch ohne Abkommen. Das betonte der Staatsminister und No-Deal-Brexit-Beauftragte Michael Gove am Sonntag in einem Interview mit dem Sender Sky News.

von dpa

20. Oktober 2019, 13:14 Uhr

Gove sagte, dass durch das Vertagen der Entscheidung über den Brexit-Vertrag am Samstag im Parlament das Risiko für einen ungeregelten Austritt gestiegen sei. Noch an diesem Sonntag sei daher ein Treffen von Teilen des Kabinetts geplant, um sich auf den Notfall mit Hilfe der «Operation Yellowhammer» intensiver vorzubereiten.

Das «Yellowhammer»-Dokument enthält Prognosen darüber, was bei einem Austritt Großbritanniens aus der EU ohne Abkommen passieren dürfte. Experten warnen darin etwa vor Protesten und Störungen der öffentlichen Ordnung, sehr langen Wartezeiten am Ärmelkanal für Lastwagen und Engpässen bei Lebensmitteln und Arzneimitteln.

Die britische Regierung hatte im Namen ihres Premierministers Boris Johnson am Samstagabend in einem Schreiben - wie vom Gesetz verlangt - eine Brexit-Verschiebung bei der EU beantragt. Allerdings war der Verschiebungsantrag nicht unterzeichnet und Brüssel erhielt gleich noch zwei weitere Schreiben von britischer Seite.

Bei der Opposition stieß Johnsons Verhalten auf starke Kritik. «Er benimmt sich ein bisschen wie ein verzogener Rotzbengel», sagte Schattenkanzler John McDonnell von der Labour-Partei am Sonntag im Interview mit Sky News. Johnson dürfe weder das Parlament noch die Gerichte missachten. Die frühere Tory-Abgeordnete Anna Soubry, die eine Gruppe proeuropäischer ehemaliger Tory- und Labourabgeordneter anführt, verglich den Premier mit einem «aufsässigen Kind».