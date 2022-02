Politik : Buchholz für Bundes-Beteiligung an LNG-Betreiber

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) hat eine Staatsbeteiligung an der Betreibergesellschaft des geplanten Terminals für Flüssigerdgas (LNG) in Brunsbüttel ins Gespräch gebracht. „Auch wenn ich sonst angesichts vieler rentabler LNG-Terminals weltweit nicht viel von staatlichem Unternehmertum halte, scheint es mir in der jetzigen Ausnahmesituation ebenso geboten wie eine forcierte Beschleunigung sämtlicher Genehmigungsverfahren“, sagte Buchholz am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Der Bund müsse die sonst oft jahrelangen Genehmigungsverfahren drastisch abkürzen.

„Hier geht es um pure Versorgungssicherheit“, sagte Buchholz. Er schlug vor, per Gesetzesänderung für eine sofortige Vollziehbarkeit des Baurechts für das geplante Terminal zu sorgen. Das Planfeststellungsverfahren könne zudem auf eine Klageinstanz reduziert werden. Mit Bundesbürgschaften allein, wie sie CDU-Landtagsfraktionschef Tobias Koch ins Spiel ...

