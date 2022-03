Krieg gegen die Ukraine : Bürgermeister Klitschko: Wir kämpfen auch für deutsche Werte

Als „Horror“ beschreibt der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko in einem Interview die Situation in seiner Stadt und appelliert eindringlich an die deutsche Solidarität.

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hat Deutschland aufgefordert, im Krieg gegen Russland weiter eng an der Seite der Ukraine zu stehen. „Bleiben Sie bitte mit uns, weil wir kämpfen auch für deutsche Werte“, sagte er in einem Interview des ARD-„Morgenmagazins“, das am Donnerstagnachmittag aufgezeichnet und am Freitag ausgestrahlt wurde. Grund für den ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.