Corona-Maßnahmen : Bund bittet um Verzicht auf Präsenzgottesdienste an Ostern

Auch zu Ostern soll es wie bereits zu Weihnachten keine Präsenzgottesdienste geben. Die Deutsche Bischofskonferenz zeigt sich überrascht. Entschieden ist es aber noch nicht ganz.

Bonn | Die katholische Kirche in Deutschland will an Präsenzgottesdiensten zu Ostern festhalten. Man sei von der Bitte von Bund und Ländern, darauf zu verzichten, überrascht worden, schrieb der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, auf Twitter. Ostern sei das wichtigste Fest für die Christen. „Zu Weihnachten haben wir gezeigt, wie wi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.