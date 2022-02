Krieg in der Ukraine : Bundesregierung genehmigt Waffenexporte an Ukraine

Die Lieferung tödlicher Waffen war für Deutschland bislang tabu. Diese Zurückhaltung beendet die Bundesrepublik jetzt in zwei fällen.

Die Bundesregierung hat Estland die Lieferung mehrerer Artilleriegeschütze aus DDR-Altbeständen an die Ukraine genehmigt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Samstag aus Regierungskreisen. Auch den Niederlanden genehmigte sie denmach die Lieferung von 400 Panzerfäusten aus deutscher Produktion. Bisher hatte sie alle Exporte tödlicher Waffen in di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.