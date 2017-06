Berlin : Bundestag gedenkt Altkanzler Helmut Kohl

vergrößern 1 von 1 Foto: Boris Roessler 1 von 1

Bereits am Todestag am vergangenen Freitag hatte Lammert der Witwe Maike Kohl-Richter persönlich und im Namen des Parlaments sein Beileid ausgesprochen. An der Würdigung Kohls im Bundestag wird auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teilnehmen.

Kein Bundeskanzler war bisher länger im Amt als Kohl, der Deutschland von 1982 bis 1998 regierte. Der Altkanzler war im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in Ludwigshafen-Oggersheim gestorben. Für den 1. Juli ist ein bisher einmaliger europäischer Trauerakt im Europaparlament in Straßburg geplant. Nach einer anschließenden Totenmesse im Dom in Speyer wird Kohl auf einem Friedhof in der Stadt beigesetzt.

