Politik : CDU-Landeschef Rehberg gratuliert Steinmeier

Der amtierende Landesvorsitzende der CDU in Mecklenburg-Vorpommern, Eckhardt Rehberg, hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu seiner Wiederwahl gratuliert. Er wünsche ihm für die zweite Amtszeit alles Gute, diplomatisches Geschick, Dialogbereitschaft und Toleranz, teilte Rehberg am Sonntag mit. „Die hohe Zustimmung in der Bundesversammlung ist ein Zeichen des großen Vertrauens und stärkt in diesen Zeiten die Institution des Bundespräsidenten.“ Steinmeier erhielt am Sonntag in der Bundesversammlung 1045 von 1437 abgegebenen Stimmen.

