Wegen Bundespräsidentenwahl : CDU-Spitze beschließt Parteiausschluss von Max Otte

Für die CDU ist die Kandidatur von Parteimitglied Max Otte für die AfD bei der Bundespräsidentenwahl ein absolutes No-Go. Die Konsequenz: Parteiausschluss.

Die CDU will den Chef der erzkonservativen Werte-Union, Max Otte, wegen seiner geplanten Kandidatur für das Bundespräsidentenamt auf Vorschlag der AfD aus der Partei ausschließen. Der Bundesvorstand entschied am Dienstag nach Angaben aus Teilnehmerkreisen einstimmig, ein entsprechendes Verfahren einzuleiten. Mehr in Kürze...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.