Wahl in Sachsen-Anhalt : CDU-Vize Breher: Brandmauer gegen AfD steht

Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist der letzte Stimmungstest vor der Bundestagswahl. Bricht anschließend eine neue Diskussion über den Umgang der CDU mit der AfD aus? Oder über Parteichef Laschet?

Berlin | Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Silvia Breher erwartet nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt keine Diskussion über eine mögliche Zusammenarbeit mit der AfD in ihrer Partei. „Es wird keine Zusammenarbeit mit der AfD geben. Diese Brandmauer steht“, sagte die niedersächsische Bundestagsabgeordnete der dpa in Berlin auf die Frage, ob sie nach de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.