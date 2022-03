Neue Kurienordnung : Chance für Laien und Frauen auf Vatikan-Topjobs

Wichtige Positionen im Vatikan könnten zukünftig auch von Laien und Frauen besetzt werden. Die neue Grundordnung für die Verwaltung bricht mit vielen bisherigen Regeln der römischen Kurie.

Erstmals in der Geschichte der römischen Kurie können bald auch Laien und sogar Frauen die Leitung von wichtigen Behörden des Vatikans übernehmen. Das wurde am Montag bei der Vorstellung der neuen Grundordnung für die Verwaltung des Kirchenstaates betont. Papst Franziskus hatte am Samstag die neue Apostolische Konstitution „Praedicate Evangelium“ verö...

