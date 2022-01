PCR-Tests und Lockerungen : Corona-Gipfel: Was Bund und Länder beschließen wollen

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist so hoch wie noch nie. Am Montag treffen sich Bund und Länder zum Corona-Gipfel. Darüber wird diskutiert.

von Marie Busse

23. Januar 2022, 18:14 Uhr

Am Montag beraten Bundeskanzler und Bundesländer über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Es soll unter anderem um PCR-Tests-Kapazitäten und Lockerungen gehen. Das sieht der Entwurf der Beschlussvorlage vor, die unter anderem dem „Spiegel” vorliegt.

Bei PCR-Tests sollen bestimmte Gruppen bevorzugt werden

Entscheidungen werden unter anderem beim Thema PCR-Tests erwartet. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und die Gesundheitsminister der Länder hatten sich bereits für eine sogenannte Priorisierung ausgesprochen: Bestimmte Bevölkerungsgruppen sollen angesichts knapper Laborkapazitäten bevorzugt Anspruch auf die besonders genauen Tests bekommen. In der Vorlage heißt es nun: „Bei auftretenden Engpässen ist es daher unabdingbar, Priorisierungen vorzunehmen.”

PCR-Tests sollten daher „auf vulnerable Gruppen und Beschäftigte, die diese betreuen und behandeln, konzentriert werden”. Gemeint sind damit konkret Mitarbeiter in Krankenhäusern, Arztpraxen, in der Pflege oder Menschen mit besonders hohem Risiko.

Auch bei Verdacht auf einen Corona-Infektion soll weiterhin ein PCR-Test gemacht werden. Wer allerdings einen positiven Antigentest hat, soll das Ergebnis nicht mehr durch einen PCR-Test überprüfen können. Stattdessen soll dies „mit einem zweiten überwachten qualitativ hochwertigen Antigentest erfolgen.” Wenn die Corona-Warnapp Alarm schläft soll es künftig ebenfalls keine PCR-Tests mehr geben. Das gleiche gilt bei „präventiven Reihenuntersuchungen im betrieblichen Kontext”. Als Ersatz soll ein Test in einem zertifizierten Testzentrum gelten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Keine weiteren Verschärfungen geplant

Weitere Verschärfungen der geltenden Maßnahmen seien nicht geplant. Der Kurs werde fortgesetzt, heißt es in der Vorlage. Der Expertenrat sprach sich bereits am Samstag für eine Beibehaltung und „strikte Umsetzung der bisherigen Maßnahmen” aus. Mögliche Lockerungen werden in dem Papier angedeutet: Für den Moment, „zu dem eine Überlastung von kritischer Infrastruktur im Allgemeinen und Gesundheitssystem im Besonderen ausgeschlossen werden kann”, würden Bund und Länder „Öffnungsperspektiven entwickeln”. Beispielsweise bei Veranstaltungen im Freien.

Das ist bei der Kontaktnachverfolgung geplant

Bei der Kontaktnachverfolgung sollen Prioritäten gesetzt werden. Aufgrund der steigende Zahlen sollen die Gesundheitsämter den Fokus auf besonders vulnerable Gruppe, wie Menschen in Krankenhäusern, legen. Die Gesundheitsämter sollen außerdem die Kontaktaufnahme zu Infizierten und deren Haushaltsangehörigen priorisieren.

Die Quarantäne-Regeln für erkrankte Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Wiedereingliederungshilfe sollen sich ebenfalls verändern. Die Isolation soll sieben Tage nach einer nachgewiesenen Infektion durch einen negativen Antigen-Schnelltest beendet werden. Die Quarantäne von Kontaktpersonen soll nach einer Freitestung ebenfalls nach sieben Tagen beendet werden. Geboosterte sind der Vorlage zufolge von der Quarantäne als Kontaktperson ausgenommen.

Welche Rolle spielt das Impfen

Beschäftigte in Einrichtungen mit schutzbedürftigen Menschen wie Kliniken und Pflegeheime müssen bis zum 15. März 2022 nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind. Das Gesundheitsamt kann sonst ein Tätigkeitsverbot aussprechen. Immer wieder werden Befürchtungen laut, dass dadurch im bereits knapp besetzten Pflegebereich weitere Arbeitskräfte verloren gehen könnten.

Über eine allgemeine Impfpflicht wird in der kommenden Woche im Bundestag debattiert. In der Beschlussvorschlage rufen Bund und Länder lediglich zum Impfen auf.

Die Ministerpräsidenten kommen am Montag um 11.30 Uhr zu einer virtuellen Besprechung zusammen, um 14 Uhr soll auch Kanzler Scholz dazukommen. Änderungen der Beschlussvorschlage sind noch möglich.