Politik : Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen entspannt sich

Das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen hat sich zum Wochenanfang leicht entspannt. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag bei 1107,6 nach 1113,4 am Sonntag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich innerhalb einer Woche neu mit dem Coronavirus angesteckt haben.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz stieg leicht von 10,6 auf 10,7. Der Wert gibt an, wie viele infizierten Patientinnen und Patienten pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche neu in Kliniken aufgenommen wurden. Unter ihnen können auch Menschen mit positivem Corona-Test sein, die wegen einer anderen Erkrankung ins Krankenhaus kommen. Die Auslastun...

