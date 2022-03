Pandemie : Corona-Inzidenz deutlich niedriger als im Bundesdurchschnitt

Im Gegensatz zur steigenden Tendenz bei der bundesweiten Corona-Neuinfektionsrate bleibt die Lage in Nordrhein-Westfalen weitgehend stabil - mit leicht positiver Tendenz. Zwar sind die Zahlen immer noch auf einem relativ hohen Niveau, im Vergleich zur bundesweiten Dynamik allerdings deutlich besser.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitag gab es in NRW 1395,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen (Donnerstag: 1404,0). Am Freitag vor einer Woche hatte die Inzidenz in NRW noch bei 1600,3 gelegen. Bundesweit erreichte die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag hingegen mit 1756,4 einen neuen Höchststand. Den Höchstwert in...

