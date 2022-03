Pandemie : Corona-Inzidenz in Niedersachsen steigt auf 1400

Der Anstieg der Corona-Werte in Niedersachsen ist ungebrochen. Auch am Montag verzeichnete das Land neue Höchststände. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 1400,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1389,3).

Auch der Hospitalisierungswert stieg abermals - von 12,9 auf 13,2. Er gibt an, wie viele Menschen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner mit Covid in den Krankenhäusern aufgenommen wurden. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-Patienten erreichte mit 6,3 Prozent ebenfalls einen Rekordwert - den bisherigen Höchstwert hatte das Land ...

