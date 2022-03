RKI-Zahlen : Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein fällt leicht

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht gesunken: Die Zahl der registrierten neuen Infektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag am Samstag bei 1535,4, wie aus den Daten der Landesmeldestelle (Stand: 19.45 Uhr) hervorgeht. Tags zuvor hatte die Inzidenz bei 1549,2 gelegen und vor einer Woche noch bei 1261,3. Laut Robert Koch-Institut erreichte sie am Samstag für ganz Deutschland 1735,0.

Die Zahl neuer Ansteckungen an einem Tag verringerte sich im Norden weiter - auf 3407 nach 7930 am Freitag. Am vergangenen Samstag waren 2950 Neuinfektionen gemeldet worden. Binnen eines Tages gab es den Daten zufolge zwei weitere Corona-Tote - die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie liegt nun bei 2223. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus lagen 525 Pat...

