Neuinfektionen : Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein leicht gesunken

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht gesunken: Die Zahl der registrierten neuen Infektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen lag am Freitag bei 1562,8, wie aus den Daten der Landesmeldestelle (Stand: 19.23 Uhr) hervorgeht. Am Donnerstag hatte der Wert 1574,5 betragen, vor einer Woche 1549,2. Bundesweit lag die Inzidenz am Freitagmorgen laut Robert Koch-Institut bei 1756,4.

Zum Freitag wurden binnen 24 Stunden fünf neue Corona-Todesfälle im Bundesland gemeldet. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie an oder mit Corona gestorbenen Menschen stieg damit auf 2263. Es gab am Freitag 7131 registrierte Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 7930 neue Fälle gewesen. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus lagen 623 Patienten ...

