Fallzahlen : Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 1155,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein ist am Donnerstag erneut gestiegen. Die Zahl der innerhalb einer Woche bestätigten Fälle je 100.000 Menschen liegt jetzt bei 1155,7 - nach 1066,8 am Vortag und 954,8 am Donnerstag vor einer Woche, wie aus den Daten der Landesmeldestelle vom Donnerstagabend weiter hervorgeht (Stand 18.42 Uhr). Im bundesweiten Durchschnitt lag die Inzidenz am Donnerstagmorgen laut Robert Koch-Institut bei 1388,5.

Binnen einer Woche deutlich gestiegen ist die Zahl der registrierten Neuinfektionen: Innerhalb von 24 Stunden waren es am Donnerstag 7324, genau eine Woche zuvor 5038. Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche liegt im Norden bei 5,29. Am Donnerstag vor einer Woche waren es noch 6,12. Im Zu...

