Streit um Asow-Regiment : Darum beschimpft Ukraine-Botschafter Linken-Politiker aus Hamburg

Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk verteidigt das Asow-Regiment in Mariupol und gerät deshalb mit dem Hamburger Linken-Politiker Fabio di Masi verbal aneinander.

Über die Rolle des nationalistischen Asow-Regiments, das im Ukraine-Krieg in Mariupol gegen russische Truppen kämpft, gerieten Botschafter Andrij Melnyk und der Hamburger Linken-Politiker Fabio di Masi in Streit. Der Diplomat verteidigte das umstrittene Freiwilligenbataillon bei Twitter zunächst gegen Kritik in der ARD-Tagesschau: „Liebe Tagesschau, la...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.