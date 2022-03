Tiefschlag zum Klimastreik : „Demonstrieren gegen und nicht mit euch“: Wie Fridays for Future die Grünen blamiert

Hunderttausende sind am Freitag dem Aufruf von Fridays for Future gefolgt, um für mehr Klimaschutz zu protestieren. Der Versuch der Grünen, sich mit den Aktivisten gemein zu machen, ging böse nach hinten los.

Die Grünen sind endlich in der Regierung. Die Ökopartei kann jetzt ihre Versprechen umsetzen, für mehr Klimaschutz zu sorgen. Oder? Die Fridays-for-Future-Bewegung sieht das etwas anders - und hat den Grünen die Rote Karte gezeigt. Das ist gemein. Freitag war wieder Klimastreik. Weltweit machte Fridays for Future mobil. Auch in Deutschland protestiert...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.