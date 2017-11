Klimakonferenz in BOnn : „Der Planet am Rand der Apokalypse“

vergrößern 1 von 2 Foto: ». Henning Kaiser 1 von 2

12.Nov.2017

In Bonn geht die Klimakonferenz in die entscheidende Phase. Andreas Herholz sprach mit Entwicklungsminister Gerd Müller.

Welches Signal erwarten Sie?

Müller: Es geht um den konkreten Fahrplan zur Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens der 195 Staaten der Welt. Die vorgegebenen Ziele zur Minderung der Erderwärmung müssen überprüft und alles daran gesetzt werden, das Zwei-Grad-Ziel zu erreichen.

Aber das Ziel wird kaum erreicht werden…

Die Industrieländer als Hauptverursacher des Klimawandels müssen ihren Beitrag erbringen. Dazu gehören auch Investitionen in den Klimaschutz in den Schwellen- und Entwicklungsländern. Das ist auch eine humanitäre Verpflichtung gegenüber denen, die wegen Dürre und Überschwemmungen alles verlieren. Es gibt aktuell 20 Millionen Klimaflüchtlinge, die ihre Heimat verlassen, weil dort kein menschliches Leben mehr möglich ist. Wenn wir den Klimawandel nicht aufhalten, werden sich in den nächsten 30 Jahren 100 Millionen Menschen auf den Weg machen. Wir führen den Planeten an den Rand der Apokalypse, obwohl wir die Technik und Technologie haben, diese Entwicklung zu stoppen.

Könnte die Energiewende in Deutschland auch international als Vorbild dienen?

Wir brauchen eine weltweite Energiewende. Hier könnten wir mit einer deutschen Investitions- und Technologieinitiative führend sein. Das sichert auch Arbeitsplätze in Deutschland. China, Indien und Afrika dürfen die Industrialisierung nicht auf Basis von Kohle vollziehen. Mit einer Milliarde Euro, mit der wir Erneuerbare Energien in Afrika oder Indien fördern, erreichen wir so viel wie mit der Abschaltung von 50 Kohlekraftwerken bei uns.

Kritiker warnen, Klimaschutz könne auch Arbeitsplätze kosten, etwa beim Kohleausstieg…

Wir können Ökologie und Ökonomie miteinander verbinden. Klimaschutz kostet keine Arbeitsplätze, sondern schafft weltweit Millionen von Jobs. Wir müssen und können zum Beispiel Afrika mit unserer Technologie zum grünen Kontinent der erneuerbaren Energien machen, so wie wir bereits mit Siemens in Marokko das weltgrößte Solarkraftwerk gebaut haben. Es geht jetzt darum, Zeichen zu setzen. Derzeit werden weltweit 1600 Kohlekraftwerke gebaut, vor allem in China und anderen Schwellen- und Entwicklungsländern. Da entscheidet sich das Weltklima – unabhängig vom Erreichen unserer Klimaziele zuhause.

Was muss jetzt vor allem geschehen?

Der ÖPNV muss vor allem im Ländlichen Raum ausgebaut werden, damit die Menschen auf Bus und Bahn umsteigen. Die Bahn muss ihre Dieselstrecken schnellstens elektrifizieren. Dazu ist ein Bundesprogramm notwendig. Auch der Lieferverkehr sollte auf klimafreundliche Antriebstechnik umgestellt werden. Bei der Entwicklung des Elektroautos haben wir Jahrzehnte verloren. Die verbleibenden Anteile des CO2-Ausstoßes sollten durch Förderung von Klimaschutzprojekten in Entwicklungsländern kompensiert werden. Das wäre ein Signal auch zuhause.

Kommentra von Andreas Herholz: Merh Mut! Es ist die Woche der Entscheidungen. Die Regierungsvertreter müssen in Bonn jenseits von Lippenbekenntnissen ein Zeichen setzen und den Druck zur Umsetzung von Paris erhöhen. Der Klimakanzlerin und den Jamaika-Partnern wünscht man unterdessen mehr Mut und Entschlossenheit im Kampf gegen die Erderwärmung.