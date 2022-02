Diskussion über neues Buch : Der Verrat an Anne Frank - Dramatisches Ende einer Sensation

Wer verriet im August 1944 das Versteck des jüdischen Mädchens Anne Frank an die Nazis in Amsterdam? Fünf Jahre lang forschte ein Team und nannte einen Namen. Doch seitdem hagelt es Kritik.

Ein großer Stadtplan hängt an der Wand, Fotos von Verdächtigen, über einem Stuhl liegt lässig eine blaue Jacke mit den gelben Buchstaben FBI. So sieht die Kulisse für fieberhafte Ermittlungen aus, wie man das aus TV-Thrillern kennt. Und so zeigen Fotos das Büro des internationalen Experten-Teams in Amsterdam, das fünf Jahre lang einen der spektakulärs...

