Medien : Deutsche Welle leitet fünf Trennungen ein

Der deutsche Auslandssender zieht Konsequenzen nach den Antisemitismus-Vorwürfen gegen Mitarbeiter der Arabisch-Redaktion sowie gegen Freischaffende des Sendes im Ausland.

Nach Antisemitismus-Vorwürfen gegen Mitarbeiter der Deutschen Welle (DW) hat der deutsche Auslandssender in fünf Fällen ein Trennungsverfahren eingeleitet. Das sagte DW-Intendant Peter Limbourg in einem Pressegespräch. Zu den einzelnen Mitarbeitern wurden keine Angaben gemacht. In den vergangenen Wochen lief eine externe Untersuchung gegen einige Mita...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.