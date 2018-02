GroKo-Verhandlungen in Berlin : Die große Hauptverhandlungsrunde von CDU, CSU und SPD

In den Koalitionsgesprächen von CDU, CSU und SPD soll am Freitag erstmals auch die große Hauptverhandlungsrunde tagen. Ihr gehören diese 91 Politiker der drei Parteien an:

von dpa

02. Februar 2018, 13:19 Uhr

SPD (35 Mitglieder): Martin Schulz, Andrea Nahles, Lars Klingbeil, Carsten Schneider, Malu Dreyer, Natascha Kohnen, Thorsten Schäfer-Gümbel, Olaf Scholz, Manuela Schwesig, Ralf Stegner, Stephan Weil, Anke Rehlinger, Michael Groschek, Katarina Barley, Sigmar Gabriel, Barbara Hendricks, Heiko Maas, Aydan Özoğuz, Brigitte Zypries, Martin Dulig, Udo Bullmann, Dietmar Nietan, Eva Högl, Leni Breymaier, Christine Lambrecht, Katja Mast, Hubertus Heil, Matthias Miersch, Klara Geywitz, Svenja Schulze, Doris Ahnen, Katja Pähle, Carsten Sieling, Dietmar Woidke, Michael Müller.

CDU (33 Mitglieder): Angela Merkel, Volker Kauder, Peter Altmaier, Michael Grosse-Brömer, Volker Bouffier, Julia Klöckner, Armin Laschet, Ursula von der Leyen, Thomas Strobl, Annegret Kramp-Karrenbauer, Reiner Haseloff, Jens Spahn, Helge Braun, Thomas de Maizière, Hermann Gröhe, Monika Grütters, Michael Kretschmer, Daniel Günther, Bernd Althusmann, Vincent Kokert, Karl-Josef Laumann, Annette Widmann-Mauz, Daniel Caspary, Sabine Weiss, Johann Wadephul, Arnold Vaatz, Nadine Schön, Gitta Connemann, Katja Leikert, Ralph Brinkhaus, Christian Hirte, Stephan Harbarth, Carsten Linnemann.

CSU (23 Mitglieder): Horst Seehofer, Alexander Dobrindt, Andreas Scheuer, Gerd Müller, Christian Schmidt, Thomas Kreuzer, Joachim Herrmann, Barbara Stamm, Manfred Weber, Angelika Niebler, Kurt Gribl, Stefan Müller, Dorothee Bär, Melanie Huml, Markus Blume, Ilse Aigner, Hans-Peter Friedrich, Georg Nüsslein, Emilia Müller, Ulrich Lange, Winfried Bausback, Thomas Silberhorn, Markus Söder.